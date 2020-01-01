استعدادا لزيارة بايدن..طائرات عسكرية في سماء بيت لحم

رام الله / سما /

شهدت سماء مدينة بيت لحم اليوم حركة نشطة للطيران العسكري ما لفت انتباه المواطنين ثاني أيام عيد الاضحى المبارك.

وطارت اسراب من الطائرات فوق المحافظة وحلقت بشكل مكثف فوق مهبط الرئيس في مدينة بيت لحم القريب من مخيم الدهيشة.

وفي ذات السياق، قال المتدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش سيجري تدريبات عسكرية اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "تدريبات عسكرية ستقام اليوم وتنتهي مساءً، سيتخللها حركة نشطة للطائرات في سماء وسط إسرائيل".

ولم تعرف الطريق التي سيسلكها جو بايدن ليصل الى قصر الرئيس في بيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس، من خلال مهبط الرئيس ام من خلال الحاجز الشمالي لبيت لحم الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال.

وشهدت شوارع بيت لحم عملية صيانة وترميم واسعة خاصة قرب قبة راحيل تحضيرا للزيارة، حيث من المقرر أن يزور بايدن بيت لحم، يوم 15 تموز الجاري، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.