تمهيدًا لزيارة بايدن.. الاحتلال بصدد الإعلان عن تسهيلات جديدة للفلسطينيين الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث العبرية "مكان"، مساء السبت، أنّه من المتوقع أنّ تعلن "إسرائيل" الأسبوع المقبل عن عدة بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين تمهيدًا لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة يوم الأربعاء القادم.

وقالت الهيئة العبرية: "من المرجح أنّ يتم الإعلان عن إدخال تسهيلات في مجال البناء منها شرعنة أعمال بناء غير قانونية وعن تسريع وتيرة مد البنى التحتية المناسبة لشبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة الى جانب احتمال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لـ "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اتخذت الاستعدادات اللازمة تمهيداً لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إنّ السلطة الفلسطينية تعلق على زيارة بايدن للمنطقة املها في ان تساهم في إحراز التقدم في القضية الفلسطينية".