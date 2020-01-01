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ترامب: لم أكن لأسمح باندلاع الصراع في أوكرانيا لو فزت بانتخابات 2020

الأحد 10 يوليو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لم أكن لأسمح باندلاع الصراع في أوكرانيا لو فزت بانتخابات 2020



وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لم يكن سيسمح باندلاع الصراع في أوكرانيا لو أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

كما ألقى ترامب، خلال كلمة له أمام مؤيديه في أنكوراج، ألاسكا، في تجمع حاشد بثته شبكات التلفزيون الأمريكية المحافظة أمس السبت، ألقى باللوم على الرئيس جو بايدن في التسبب بحدوث تضخم قياسي في البلاد، وارتفاع أسعار الوقود، وفقدان الولايات المتحدة "استقلال الطاقة"، وتدهور أسواق الأسهم، والانسحاب غير الناجح للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وشدد ترامب في ظل الوضع الحالي في إدارة جو بايدن: "نحن دولة ضعيفة.. نحن الدولة التي سمحت لروسيا بتدمير أوكرانيا. وسيزداد الوضع سوءا، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا أجريت الانتخابات (لعام 2020) بشكل مختلف".

ويرى الرئيس السابق للولايات المتحدة أنه كان من الممكن التوصل لاتفاق (مع روسيا) بدلا من الحرب: "كان من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق".

في وقت سابق، قال ترامب، في تعليقه على تصرفات إدارة بايدن في الوضع حول أوكرانيا، إن الصراع يجب أن ينتهي باتفاق، وليس إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه بسبب تصرفات الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.

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