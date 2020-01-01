  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فدا" الاعتداء على المسيرة الفنية في رام الله مدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب والحجج

الأحد 10 يوليو 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة فنية كان يفترض انطلاقها يوم الجمعة الماضي من أمام المحكمة العثمانية في مدينة رام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك بتنظيم من مسرح عشتار وقال إن هذا الاعتداء مدان بشدة بصرف النظر عن الأسباب وتحت أي مسمى أو حجة كانت لأنه يمثل اعتداء على الحرية العامة والشخصية للمواطنين وإساءة للفن والفنانين وللثقافة بوجه عام. 

 

وطالب "فدا" الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في هذا الاعتداء المشين والقاء القبض على كل المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه على ما اقترفته أيديهم. 

 

وأضاف "فدا" أن حوادث أخذ القانون باليد التي تكررت في الآونة الأخيرة في عموم الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المحافظات الجنوبية والشمالية، دليل على المنحى السلبي الذي تنزلق إليه الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتراجع حالة الشعور بالأمن الشخصي والجماعي للمواطنين الفلسطينيين نتيجة لجوء البعض من الزعران والبلطجية وأصحاب الأفكار الرجعية والسلفية للاستقواء على الناس وحياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم من خلال التخويف تارة وبالاعتداء عليهم تارة أخرى. 

 

وشدد "فدا" على أنه لم يعد مقبولا السكوت على هذه الممارسات داعيا الجميع وفي المقدمة الجهات المختصة لردع هؤلاء الرعاع ووقفهم عند حدهم. 

#فدا

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

بعد اقتحام قصره وافلاس بلاده.. الرئيس السريلانكي يعلن موعد تنحيه عن الحكم

لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

الأخبار الرئيسية

هنية وعد بالنظر بذلك.. نصيحة لحماس بمراجعة قرارها بشأن العمل على عودة العلاقات مع سوريا

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

c4a1d722-aec0-4d89-b3da-34ce7099250a-1657429036

بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم