هات ضلفها؟! ،،، محمد سالم

على ناصية حارة الموالسة، جلس العم عشم على القهوة مغمض العينين يستمع إلى أم كلثوم تشدو بأجمل أغنياتها "للصبر حدود" لدى العم عشم، اعتقاد في أم كلثوم، وأنها حسيبة شريفة، ولن يمس صوتها قلبًا فارغًا أو عقلا تافهًا؛ كان من الواضح أن العم عشم قد انتشى تمامًا مع الصوت الرائع. وقد تجمعت عليه مظالم تاريخية، حتى لوّنته ورسمت تجاعيده زمكناية متقاطعة... وبالتأكيد لست في حاجة لمن يشرح لك ما يعانيه؛ فكل الآلام مجسدة أمامك.. انه شعبك!! ويمكنك أن تلتقطها ألمًا ألمًا، وترد كل ألم إلى مصدره، بل وتحرر سيرته الذاتية؛ فالآلام لدينا جينات راسخة تنتقل بسهولة في أصلاب الأجيال.



بعد قليل أقبل عليه بعض أصدقائه، وعلى رأسهم المعلم عجوة ، الذى جاء وفى يده السيد همبكة، ثم أتى بعد قليل سعيد قورة و العنتبلي.



قال العم عشم : الغنوة جميلة.. والغالب نكد حياتي، وحالة النكد تعني التعكير الدائم لصفو الناس، وقضية شعبك تئن تحت هذه الأوجاع المدببة، هي بكل أسف، غير مقضية، وسترجع من حيث جئت لتعاود الكرة في خراب الغد ! أصل الحكاية..و افهم كويس ..هناك توجه معلن وليس خفيا ومذاع وليس سريا، هدفه تنفير العرب من القضية؛ يقف وراء الهدف مخطط الصهاينة- الانقسام - و جهات دولية وجهات محلية وكلها معلومة. يعني لعب ع المكشوف.. لكن للصبر حدود.





سعيد قورة: أرجو أنْ يتعلموا من تجاربهم المريرة السّابقة..فقد أوشكوا على الفناء في أرضهم؛ تماما؛ و في العلوم العسكرية اضرب المقدمة والمؤخرة لتشل حركة العدو، قال المعلم عجوة: الحمد الله.. قربنا نخلص على المؤخرة!!، هذا أفضل من الحالة المستعصية! فحين يختفى الامل، مع استمرار هذا المخطط التخريبي، والذي يرجِع سببه إلى أمور كثيرة منها الفراغ السياسي و سطحية التفكير عند اشباه الساسة. والفساد والخراب، وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذا الموضوع، لا بد من سماع رأي بعض الرجال، والرّد على ذلك .. دردشة.



فقال العنتبلي: مخطط الخراب..كيف تصبر على هذه الحال؟ وطريقك محفوف بالمكاره والأخطار؟! للصبر حدود .. وأي حدود؟! وقد احتل الشعب المظلوم المرتبة الثالثة بعد الجمل و دب الماء. كأكثر الكائنات تأقلماً وصبر، و تحملاً للظروف المعيشية القاسية فيما جاء نبات الصبار في المرتبة الرابعة.. للصبر حدود!! سيقول قائل مبتسماً: "ههه أنتَ لا تفهم في السياسة فهي مصالح، ثمّ يضيف العبارة المكررة "لا صديق دائم و لا عدوّ دائم في السّياسة". و أنا أقول: ملعون أبو السّياسة التي لا تُعَلِّم المتضرّرين منها.





قال سعيد قورة : كل ذلك لا يجد قبولا لدى "المجتمع" بسواده الأعظم، القبول فقط لدى المنظومة - شبه- السياسية والحزبيةوالإدارية المنحطة بخلافتها، و مخالفتها وانقسامها. بجلافتها وانعدام ذوقها وجهلها..كل ذلك يصب بطبيعة الحال في صيغة تصفية القضية الفلسطينية. نفس الخطأ التاريخي والمنهجي والوجودي يتكرر بأكبر قدر من الغباء البشري.



السيد همبكة: طبعا، وقدر لا محدود من الدجل والتنطع، والمصالح الشخصية، فالمعادلة تتكرر بإصرار غريب على تدمير القضية والمجتمع ، وكأن لا ذكرة لدينا، ولا قدرة على استخلاص الدروس .. وفي نهاية المطاف، فإذا لم يحاسب المسئولين .. ويقف الناس بكل اتجاهاتهم، ضد مأساة نكبتنا الثانية، فإنهم سيدمرون القضية و المجتمع لعشرات السنين المقبلة.



- سعيد قورة : واحدة من اوسع - أوسخ - واهم المخططات التخريبية، التي يديرها ويشارك فيها سماسرة وطفيليون في عالم البزنيس الوسخ، وسياسيون تمتد جذورها ما قبل المخطط الصهيوني. الى الان وتغطي نشاطاتها البلاد والمنطقة والعالم. مليارات الدولارات صنعت هذه الامبراطورية خلال سنوات، وحولت البلاد الى خرابة يرتع فيها اللصوص ويموت فيها الناس من القهر والحرمان والفساد والارهاب الصهيوني ،ومن نجى من ذلك يموت بالتلوث والاشعاع بعد كل محرقة صهيونية. وكلها مخططات وخليط يمثل النسخة الأكثر إنحطاطا من السياسة الداخلية.. قيميا وفكريا، لكن .. للصبر حدود.



المعلم عجوة: بالنسبة لنا، فإن الحصار الصهيوني، و مخطط الخراب الصهيوني والانقسام والدمار والخراب الاقتصادي . والمحرقة الصهيونية التي فرضت علينا، كانت بمثابة كابوس، لكنها شكلت فرصة اقتنصها البعض. هذا ملمح أولي قد يجد علاقة ما مع حالة العشوائية السياسية وإهدار كل قيم الوحدة والاستقلال والحرية، والعلم والحق والقانون وتدمير أي فرصة أمام العقل لتدبير أموره وأمور الشعب بالكامل.



- العنتبلي: اظن ان السنوات الماضية مثلت للكثيرين درسا عظيما فى اهمية المحاسبة.. فلا وحدة حقيقية بدون محاسبة، ولكن ليس الجميع يستطيع البوح والحديث بشكل حر .. حتى نعرف على وجه اليقين عمق الدرس واثره فى الناس، لكن للصبر حدود.



- تنهد العم عشم، ثم قال معاتبا: لا شيء يلوح في الأفق.. سوى يد الغريق.

المعلم عجوة : أول حاجة: القيم الوطنية و الأخلاقية، فقال سعيد قورة: إسم الله عليك.

- العنتبلي: أكثر من يتحدث عن الورع والتقوى هو الفاسق .

- العم عشم : أكثر من يتحدث عن الرأفة هو المجرم.

- المعلم عجوة : أكثر من يتحدث عن الشرف هي العاهرة.



- سعيد قورة : وأكثر من يتحدث عن الأمانة هو اللص.

السيد همبكة: وأبلغ من يتحدث عن الكرامة هو الذليل…فاقد الشيء بليغ في وصفه.

العنتبلي: نصيحة لله و للوطن: بعيدا عن اى مناكفات سياسية..و مهما كان اتجاهك السياسي .. إذا اختلف طرفان على البديهيات، فمن الحكمة أن تنأى بنفسك بعيدا عنهما.. الإنسان الراقى يلتزم الصمت أمام الحمقى والأغبياء.

فقال العنتبلي : يلا نروح. العم عشم: هات ضلفها.

همبكة: حالة مستعصية؟!. سعيد قورة: للصبر خراب.

العم عشم :يا خوف فؤادي من غد.!!

