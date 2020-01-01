فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
-بايدن سيصل إلى تل ابيب يوم الأربعاء ويوم الجمعة سيزور مستشفى اوجستا فيكتوريا في القدس الشرقة ويزور بيت لحم ولقاء الرئيس محمود عباس
-بينت يمنع يوسي بيلين من رئاسة سلطة الطبيعة والحدائق العامة
-3 قتلى في يوم واحد بالمجتمع العربي والخلفية جنائية
"معاريف":
-قادة إسرائيل يعزون باغتيال رئيس حكومة اليابان سابقا: زعيم كبير وصديق عزيز لإسرائيل
-اييليت شاكيد رئيسة حزب يمينة ستخوض الانتخابات رغم أنها لا تجتاز نسبة الحسم حسب استطلاعات الرأي
"هآرتس":
-ادانة يهودي بالاعتداء على فلسطيني خلال احداث أيار لكن القاضي برأه من تهمة الإرهاب
-افتتاحية الصحيفة: إذا أراد لبيد فعلا التوصل الى سلام مع الفلسطينيين عليه أن يطبع مع القيادة الفلسطينية لأنها حجر الأساس للحراك السياسي