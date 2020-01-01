  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 10 يوليو 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.

 "يديعوت أحرونوت":

-بايدن سيصل إلى تل ابيب يوم الأربعاء ويوم الجمعة سيزور مستشفى اوجستا فيكتوريا في القدس الشرقة ويزور بيت لحم ولقاء الرئيس محمود عباس  

-بينت يمنع يوسي بيلين من رئاسة سلطة الطبيعة والحدائق العامة  

-3 قتلى في يوم واحد بالمجتمع العربي والخلفية جنائية  

"معاريف":  

-قادة إسرائيل يعزون باغتيال رئيس حكومة اليابان سابقا: زعيم كبير وصديق عزيز لإسرائيل  

-اييليت شاكيد رئيسة حزب يمينة ستخوض الانتخابات رغم أنها لا تجتاز نسبة الحسم حسب استطلاعات الرأي  

"هآرتس": 

-ادانة يهودي بالاعتداء على فلسطيني خلال احداث أيار لكن القاضي برأه من تهمة الإرهاب  

-افتتاحية الصحيفة: إذا أراد لبيد فعلا التوصل الى سلام مع الفلسطينيين عليه أن يطبع مع القيادة الفلسطينية لأنها حجر الأساس للحراك السياسي

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

بعد اقتحام قصره وافلاس بلاده.. الرئيس السريلانكي يعلن موعد تنحيه عن الحكم

لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

الأخبار الرئيسية

هنية وعد بالنظر بذلك.. نصيحة لحماس بمراجعة قرارها بشأن العمل على عودة العلاقات مع سوريا

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

c4a1d722-aec0-4d89-b3da-34ce7099250a-1657429036

بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم