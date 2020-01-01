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إسرائيل : أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 10 يوليو 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، إصابة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي بفيروس كورونا يوم أمس السبت، في مؤشر لاستمرار الارتفاع في الفحوصات الموجبة رغم انخفاض تناقل العدوى.

ووفقا للبيانات التي أوردتها وزارة الصحة، فإن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 0.99، فيما ارتفعت مجددا نتائج فحوصات اكتشاف كورونا إلى أكثر من 40%، وذلك في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

ويأتي الانخفاض الذي سجله معامل تناقل العدوى الذي تراجع إلى أقل من 1، لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، فيما تواصل الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع.

ويرقد في مستشفيات اسرائيل 1276 مصابا بينهم 473 بحالة خطيرة، و67 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 63 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 694 مصابا بالطفيفة.

ولوحظ الارتفاع المتواصل في الحالات والإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، وكذلك الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لعناية مركزة، والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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