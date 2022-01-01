  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: نسعى لتغيير التاريخ و بايدن سيحمل رسالة “سلام وأمل” من إسرائيل إلى السعودية

الأحد 10 يوليو 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: نسعى لتغيير التاريخ و بايدن سيحمل رسالة “سلام وأمل” من إسرائيل إلى السعودية



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف ينقل رسالة سلام وأمل من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن لابيد القول: “إسرائيل تمد يدها إلى جميع الدول في المنطقة، وتدعوها إلى بناء علاقات معنا، وإقامة علاقات معنا، وتغيير التاريخ من أجل أطفالنا”.

وقال لابيد إن زيارة بايدن سوف تتناول كلا من التحديات والفرص. وسوف تركز مناقشة التحديات أولا وقبل كل شيء على إيران.

ودعا لابيد المجتمع الدولي إلى تفعيل آلية العقوبات بكامل قوتها ضد إيران، بعد تقرير عن تخصيب إيران لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة، وهو ما يخالف الاتفاقيات التي وقعتها.

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

بعد اقتحام قصره وافلاس بلاده.. الرئيس السريلانكي يعلن موعد تنحيه عن الحكم

لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

الأخبار الرئيسية

هنية وعد بالنظر بذلك.. نصيحة لحماس بمراجعة قرارها بشأن العمل على عودة العلاقات مع سوريا

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

c4a1d722-aec0-4d89-b3da-34ce7099250a-1657429036

بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم