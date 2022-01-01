لابيد: نسعى لتغيير التاريخ و بايدن سيحمل رسالة “سلام وأمل” من إسرائيل إلى السعودية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف ينقل رسالة سلام وأمل من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن لابيد القول: “إسرائيل تمد يدها إلى جميع الدول في المنطقة، وتدعوها إلى بناء علاقات معنا، وإقامة علاقات معنا، وتغيير التاريخ من أجل أطفالنا”.

وقال لابيد إن زيارة بايدن سوف تتناول كلا من التحديات والفرص. وسوف تركز مناقشة التحديات أولا وقبل كل شيء على إيران.

ودعا لابيد المجتمع الدولي إلى تفعيل آلية العقوبات بكامل قوتها ضد إيران، بعد تقرير عن تخصيب إيران لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة، وهو ما يخالف الاتفاقيات التي وقعتها.