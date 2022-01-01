هنية وعد بالنظر بذلك.. نصيحة لحماس بمراجعة قرارها بشأن العمل على عودة العلاقات مع سوريا

غزة/ سما /

نصح وفد من علماء مسلمين حركة "حماس" بمراجعة قرارها باستعادة العلاقة مع النظام السوري بسبب ما يترتب عليه من "مفاسد عظيمة".

جاء ذلك في بيان صدر عن 8 علماء سبق أن التقوا بقيادة المكتب السياسي لحركة حماس "للاستماع منهم مباشرة حول ما يتعلق بقرارهم الخاص بالعمل على استعادة العلاقة مع سوريا والقيام بواجب النصيحة"، فيما لم تعلق "حماس" على البيان فوراً.

وأوضح البيان، أن في القرار "مفاسد عظيمة، ولا يتفق مع المبادئ والقيم والضوابط الشرعية، وهذا في نظر الحاضرين يقتضي أن تقوم الحركة بمراجعته وإعادة دراسته في ضوء ما ذكره العلماء".

وأضاف أن " رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (إسماعيل هنية) وعد بعرض كلام العلماء على مكتب الحركة في أقرب اجتماع له".

وتابع: "العلماء في انتظار رد قيادة الحركة ليقوموا بالواجب الشرعي المناسب للموقف، والمحقق لمصلحة قضية فلسطين التي هي قضية المسلمين جميعا".

وكشف وفد العلماء أنه التقى بقيادات من حركة "حماس" من أجل "قول الحق ونصح الخلق، ويقينا بأهمية قضية فلسطين وسعيا للإسهام في القيام بحقها وحق شعبها المجاهد، وحرصا على الحركة ذات التاريخ الناصع".

وحمل البيان توقيع كل من الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن، والشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري، والشيخ علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ عصام أحمد البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما وقع البيان الشيخ عبد الحي يوسف عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ محمد عبد الكريم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، والشيخ سامي الساعدي أمين عام مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية، والشيخ وصفي عاشور أبو زيد عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وكانت حماس اتخذت قرارًا بالعمل على عودة العلاقات مع النظام الرسمي في سوريا، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل فيما لم تستجب الدولة السورية للوساطات حتى الان بسب اتهامات لحماس بتشكيل ميليشيات مسلحة في مخيم اليرموك قاتلت ضد الجيش السوري وقيام افراد من حماس بتدريب تنظيمات دعمتها قطر والسعودية لاسقاط الدولة السورية.