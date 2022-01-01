مصرع شاب من رهط في اعتداء بالخضيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة صباح اليوم الأحد، عن وفاة عادل طعمة أبو سمور (29 عاما) من رهط في النقب، متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء تعرضه لاعتداء وقع في مدينة الخضيرة فجرا، حيث تم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف عند الساعة الثالثة فجرا بلاغا عن جريح أحضر بمركبة من منطقة الخضيرة إلى منطقة بردس حنا، حيث استقبله طاقم العناية المركزة ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى هيلل يافة لاستكمال العلاج، حيث عانى من إصابات في كافة أنحاء جسده.

وأعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاة الشاب متأثرا بجروحه الحرجة، وذلك بعد أن فشلت جهود الأطباء من إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة الشاب، حيث رجحت التحقيقات الأولية أن الشاب أصيب جراء اعتداء، دون أن تعلن عن خلفية وأسباب الاعتداء، كما لم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتحقق الشرطة إذا ما كان أبو سمور وهو سكان حي الرازي (حي رقم 15) في مدينة رهط، قد تعرض لاعتداء ودهس في مدينة الخضيرة، وفقا لما أوردته مصادر في الإسعاف نقلا عن مرافقين كانوا مع المصاب. دون أن تعلن الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن جريمة قتل.