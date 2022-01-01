  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع شاب من رهط في اعتداء بالخضيرة

الأحد 10 يوليو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من رهط في اعتداء بالخضيرة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة صباح اليوم الأحد، عن وفاة عادل طعمة أبو سمور (29 عاما) من رهط في النقب، متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء تعرضه لاعتداء وقع في مدينة الخضيرة فجرا، حيث تم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف عند الساعة الثالثة فجرا بلاغا عن جريح أحضر بمركبة من منطقة الخضيرة إلى منطقة بردس حنا، حيث استقبله طاقم العناية المركزة ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى هيلل يافة لاستكمال العلاج، حيث عانى من إصابات في كافة أنحاء جسده.

وأعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاة الشاب متأثرا بجروحه الحرجة، وذلك بعد أن فشلت جهود الأطباء من إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وفاة الشاب، حيث رجحت التحقيقات الأولية أن الشاب أصيب جراء اعتداء، دون أن تعلن عن خلفية وأسباب الاعتداء، كما لم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتحقق الشرطة إذا ما كان أبو سمور وهو سكان حي الرازي (حي رقم 15) في مدينة رهط، قد تعرض لاعتداء ودهس في مدينة الخضيرة، وفقا لما أوردته مصادر في الإسعاف نقلا عن مرافقين كانوا مع المصاب. دون أن تعلن الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن جريمة قتل.

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

بعد اقتحام قصره وافلاس بلاده.. الرئيس السريلانكي يعلن موعد تنحيه عن الحكم

لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

الأخبار الرئيسية

هنية وعد في النظر بذلك.. نصيحة لحماس بمراجعة قرارها بشأن عودة العلاقات مع سوريا

بايدن يكشف عن أسباب زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

c4a1d722-aec0-4d89-b3da-34ce7099250a-1657429036

بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم