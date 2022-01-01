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الجهاد تنعى ضحايا حادث الطريق الالتفافي شمال الخليل

الأحد 10 يوليو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع والذي أدوى بحياة أربعة مواطنين وإصابة اخرين حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل.

وقالت في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين واصابة اَخرين، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي شمال محافظة الخليل".

وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ظلال عيد الأضحى المبارك، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء، وأن يعجَّل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة".

#الجهاد الاسلامي #الخليل

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