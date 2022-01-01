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سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو

الأحد 10 يوليو 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو



وكالات / سما /

تفاجأ سكان ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بمظهر السماء التي أخذت لونًا غير عادي خلال عاصفة رعدية في المساء.

وشارك مستخدمو"تويتر" الأمريكيون انطباعاتهم عما رأوه، ووفقًا لأحدهم، فخلال عاصفة رعدية شديدة، انقسمت السماء إلى جزئين، حيث اتخذ كل منهما لونا مختلفا، فالقسم الأيمن كان أزرقا، بينما تحول الجزء الأيسر إلى الخضرة الفاقعة.

ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كوري مارتن، فإن هذه الظاهرة لها تفسير بسيط، حيث ضربت العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر، لذلك اندمج اللون المحمر لسماء الغروب مع قطرات المياه الزرقاء في السحب الرعدية حسبما ذكرته صحيفة "يو إس أيه توداي".

#الولايات المتحدة الأمريكية #السماء #ساوث داكوتا

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