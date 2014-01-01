علماء يطورون نظاما للذكاء الاصطناعي يكشف الجرائم قبل وقوعها

وكالات / سما /

نجح علماء من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي، قادر على توقع الجرائم بشكل صحيح قبل وقوعها.



ويتميز النظام الجديد باحتوائه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الوجوه، أملا في تقليل معدلات الجريمة وتوفير إمكانات أفضل من أجل تسريع إلقاء القبض على المجرمين والمشتبه بهم، لكن النتائج لم تكن دائما على مستوى عال من الدقة.



وابتكر إيشانو تشاتوبادياي، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الحيوية في جامعة شيكاغو، وزملاؤه نموذجا للذكاء الاصطناعي، وقام النظام بتحليل بيانات الجريمة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي للفترة ما بين 2014 و2016، ثم توقع مستويات الجريمة في الأسابيع التي تلت فترة تغذية البرنامج بالبيانات والمعلومات.



وتفاجأ الفريق بأن نموذج الذكاء الاصطناعي توقع احتمالية حدوث جرائم معيّنة في جميع أنحاء المدينة، قبل أسبوع من وقوعها بدقة تصل إلى 90%. كما تم تدريبه واختباره على بيانات 7 مدن أمريكية أخرى، ليتفاجأ العلماء بمستوى مماثل من الأداء.



واستخدم الباحثون أيضا البيانات للبحث عن المجالات التي يؤثر فيها التحيز البشري على عمل الشرطة، فوجدوا أن الجرائم في المناطق الأكثر ثراء نتج عنها اعتقالات أكثر مما كان عليه الأمر في المناطق الفقيرة، مما قد يشير إلى التحيز في استجابة الشرطة للإنذارات والبلاغات.