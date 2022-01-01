شباب الزوايدة يضم 3 لاعبين جدد

غزة / سما /

أكد نادي شباب الزوايدة، الصاعد لدوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، تعاقده مع 3 لاعبين في الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد الزوايدة انضمام الثلاثي حسن جودة ومحمد أبو شعيب وطارق الهور لصفوفه رسميا مدة موسم واحد، عقب رحيلهم عن الأقصى.



ويلعب الثنائي جودة وأبو شعيب في خط الوسط، فيما يتواجد طارق الهور بخط الهجوم, ويأمل الزوايدة أن يكونوا إضافة قوية للنادي بالدرجة الممتازة.



يشار إلى أن الزوايدة حقق لقب دوري الأولى بالموسم الكروي الأخير 2022-2023, علما أنه سيقوده فنيا في الموسم القادم المدرب إياد عدوان.