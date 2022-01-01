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"الزعيم" يعير 6 لاعبين في الانتقالات الصيفية

الأحد 10 يوليو 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزعيم" يعير 6 لاعبين في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

أعلن شباب رفح "بطل الدرجة الممتازة", عن إعارة 6 لاعبين في الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وأكد "الزعيم" الرفحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إعارة الشبان سراج عاشور وقصي برهوم وإبراهيم المهموم لصفوف القادسية بالدرجة الثانية.

كما قرر إعارة الثلاثي الآخر علي أبو السعود ومحمود قشطة ومحمد أبو سنجر لخدمات المغازي بالدرجة الثانية أيضا.

يشار إلى أن شباب رفح حصد لقب دوري الممتازة في الموسمين الأخيرين, ويهدف من إعارة لاعبيه لإكسابهم خبرة المشاركة في المباريات مع أندية أخرى.

#شباب رفح #دوري الممتازة

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