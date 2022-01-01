حارس جديد يعزز صفوف التفاح

غزة / سما /

أعلن نادي التفاح عن سادس صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة 2022-2023.



وأكد التفاح انضمام الحارس محمد الدالي لصفوفه مدة موسم واحد, بعد رحيله عن نظيره خدمات النصيرات باختتام الموسم المنصرم.



وأوضح التفاح أن التعاقد مع الحارس الدالي جاء بتوصية من المدير الفني صادق لولو, الذي يعرف إمكانياته جيدا, خاصة أنه سبق له اللعب مع الفريق في السنوات الماضية.



يشار إلى أن التفاح سيلعب في الدرجة الثانية الموسم القادم, علما أنه ضم في وقت سابق كلا من حازم قفة, وإسماعيل أبو دان, ووعد أبو عمرو, ومحمود بدوان, وعاصف الكتناني.