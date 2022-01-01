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النيابة والشرطة تباشران اجراءاتهما بواقعة وفاة فتاة في جنين

الأحد 10 يوليو 2022 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة والشرطة تباشران اجراءاتهما بواقعة وفاة فتاة في جنين



رام الله / سما /

 فتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة فتاة 18 عاما من بلدة عانين غربي جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا من المشفى الحكومي حول وصول فتاة إلى المشفى متوفية .

وأضاف ارزيقات أنه على الفور انتقلت النياية العامة على رأس قوة من مرتبات شرطة جنين الى المشفى والى منزل الفتاة وتم اجراء الكشف اللازم.

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولا.

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