خطوة وحيدة مفقودة لتجديد ديمبلي مع برشلونة

وكالات / سما /

اقترب عثمان ديمبلي من التجديد مع فريق نادي برشلونة، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين وكيل موسى سيسوكو وما بين النادي الكاتالوني.

وذكرت التقارير الصُحفية الأخيرة بأن هناك اتفاق شبه كامل للتجديد، ولكن الجناح الدولي الفرنسي بقى عليه أن ينتظر تصديق ماتيو أليماني المدير الرياضي على تلك العملية.

وكان المدرب تشافي هيرنانديز قد أوضح حماسته فيما يتعلق باستمرار عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة، وهو المدرب الذي وثق باللاعب واعتمد عليه بصورة ملحوظة وقوية في الجناح الأيمن الموسم الماضي.

ويُفضل عثمان ديمبلي الآن الاستمرار مع برشلونة بدلاً من البحث عن أي وجهة جديدة، ولكن بقى عليه أن ينتظر الموافقة النهائية من الإدارة الرياضية للبارسا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر ارتباط الجناح البرازيلي رافينيا كذلك بالانتقال إلى النادي الكاتالوني، لكن بعض المصادر أوضحت أن التجديد مع ديمبلي لا يعني إلغاء صفقة رافينيا والذي أظهر دوماً رغبته بالدفاع عن ألوان البلاوجرانا.

ومن المتوقع أن يوقع ديمبلي على عقد جديد لمدة عامين مع برشلونة، ومازالت هناك حالة من التوتر بين ماتيو أليماني مدير كرة القدم ووكيل اللاعب موسى سيسوكو ولكن على الرغم من ذلك فإن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى وذلك قبل أن يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة في الجولة التي ستنطلق يوم 16 يوليو القادم.