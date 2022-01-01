ليدز يونايتد يؤكد رحيل رافينيا هذا الصيف بهذا القرار

وكالات / سما /

أعلن ليدز يونايتد الإنجليزي قائمته المسافرة للمعسكر التحضيري للموسم الجديد في إستراليا، حيث شهدت القائمة غياب النجم البرازيلي رافينيا وسط الأنباء التي تشير إلى رحيله هذا الصيف.

وارتبط اسم النجم البرازيلي رافينيا بالرحيل عن صفوف فريقه ليدز يونايتد هذا الصيف، وسط اهتمام تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بضمه.

ويعتبر فريق برشلونة المرشح الأول للتعاقد مع رافينيا، خاصةً وأن اللاعب يحلم بارتداء قميص الفريق الكتالوني، بالرغم من عرض تشيلسي الأكبر مادياً.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين إلى أن برشلونة قد رفع عرضه المالي ليقترب من عرض تشليسي الذي وافق ليدز يونايتد عليه منذ عشرة أيام.

وأضاف الصحفي الشهير أن رافينيا سيواصل تدريباته في إنجلترا حتى ينتهي النادي من مسألة بيعه التي بادت مؤكدة عقب غيابه عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية صباح اليوم السبت بأن رافينيا ووكيل أعماله قد أعطوا برشلونة مهلة 48 ساعة لحسم الصفقة، وإلا سيبدأ اللاعب البرازيلي إجراءات انضمامه للفريق اللندني تشيلسي.