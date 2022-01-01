تفاصيل عقد رحيم ستيرلينج مع تشيلسي

وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين على توصل إدارة تشيلسي الإنجليزي لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم رحيم ستيرلينج بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف بعد اهتمام تشيلسي بضم النجم الإنجليزي.

وسيكون رحيم ستيرلينج بذلك أولى صفقات تشيلسي الصيفية وأهمها، خاصةً وأن الألماني توماس توخيل مدرب البلوز أردا اللاعب بشدة وسط الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل المغربي حكيم زياش.

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 آخرين كمتغيرات على الصفقة.

وأوضح فابريزيو بأن تشيلسي كان قد اتفق مع رحيم ستيرلينج على البنود الشخصية في عقده منذ أيام، حيث سيتعاقد البلوز مع الجناح الإنجليزي لمدة خمس سنوات حتى صيف 2027 مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.