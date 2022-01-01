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اللد: مقتل رجل من الطيرة واصابة زوجته وابنه بعد تعرضهم لاطلاق نار

الأحد 10 يوليو 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللد: مقتل رجل من الطيرة واصابة زوجته وابنه بعد تعرضهم لاطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قُتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما، في وقت متأخر من مساء السبت، في مدينة اللد، إثر جريمة إطلاق نار.

والقتيل هو نهاد رضوان موسى الحنوني من سكان مدينة الطيرة بعد انتقاله إليها، إذ كان سابقا من سكان اللد.

وجرى قتل الحنوني في جريمة إطلاق نار أمام زوجته وطفلته، إذ أصيبا بجروح متوسطة من شظايا الرصاص ونُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وكان قد أُصيب شابان بجروح خطيرة، جراء جريمتي إطلاق نار ارتُكبتا في دبورية وفي الشبلي، امس السبت.

في الشبلي، أُصيب شاب (21 عامًا) بجروح خطيرة، واعتقلت الشرطة شخصا يبلغ من العمر 71 عامًا، من البلدة ذاتها، يُشتبه بتورّطه بإطلاق النار على الشاب.

وفي دبورية أصيب شاب من العمر 21 عاما. ووصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي نُقِل بعد ذلك إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

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