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بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

الأحد 10 يوليو 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل



رام الله / سما /

 لقي فجر اليوم 4 مواطنين مصرعهم نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشبان الأربعة الذين توفوا من بينهم شقيقان، وهم: فايز الهوارين، يزن رباع، راسم جراد الطل، قصي جراد الطل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة  الخليل الأمر الذي تسبب بوفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة .

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات كافة السائقين بضرورة  الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة وخاصة في الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.

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