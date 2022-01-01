  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأحد 10 يوليو 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة إيمان وعريسها جيمي.. فضول شديد في الأردن لمعرفة تفاصيل عنه

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بعد اقتحام قصره وافلاس بلاده.. الرئيس السريلانكي يعلن موعد تنحيه عن الحكم

لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

اعتراض أميركي على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا

الأخبار الرئيسية

c4a1d722-aec0-4d89-b3da-34ce7099250a-1657429036

بينهم شقيقان.. وفاة أربعة مواطنين في حادث سير مروّع شمال الخليل

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

كشف تفاصيل جديدة حول لقاء الرئيس بغانتس: لم يُحرز تقدمًا ولم يكن سيئا وهذا ما طلب أبو مازن

كان: هذا ما سيقدمه بايدن خلال زيارته المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم