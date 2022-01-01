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لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!

السبت 09 يوليو 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب ..لابيد يهاتف العاهل الأردني !!



القدس المحتلة / سما /

 أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء السبت، لأول مرة منذ توليه منصب رئيس الحكومة.

وقالت مصادر عبرية، إن الجانبين ناقشا خلال المحادثة، الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات بين إسرائيل والأردن، وزيارة بايدن المقبلة، والتحديات والفرص الإقليمية.

ووجه لابيد التهنئة للملك الأردني ومواطني المملكة الأردنية بمناسبة عيد الأضحى، وعبر عن تعازيه نيابة عن حكومة إسرائيل على كارثة تسرب الغاز في العقبة".

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، إن الملك عبد الله هنأ رئيس الوزراء لابيد على توليه منصبه متمنيا له التوفيق والنجاح.

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