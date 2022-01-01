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محمد بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية

السبت 09 يوليو 2022 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية



ابو ظبي / وكالات/

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

يذكر أن مستشفى المقاصد - الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.

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