  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

السبت 09 يوليو 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا



القدس المحتلة / سما /

 أكدت مصادر إسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وافق مؤخرا على إغلاق السفارة في إريتريا وفتح سفارة في موزمبيق بدلا منها.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن "المستوى المهني" في الوزارة أوصى لابيد بإغلاق السفارة في العاصمة الإريترية أسمرة، بعد أن قامت الحكومة المحلية بتأجيل وصول السفير الإسرائيلي لمدة عامين رغم الموافقة على تعيينه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن السفارة الإسرائيلية في أسمرة مهجورة منذ أبريل /نيسان 2020، ومنذ ذلك الحين تدفع وزارة الخارجية عشرات الآلاف من الدولارات شهريا مقابل إيجار المبنى وأجور العمال التواجدين في المبنى غير المستخدم.

وغادر آخر سفير إسرائيلي أسمرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولم يتم إرسال سفير بديلا عنه منذ ما يقرب من 4 سنوات، بينما كانت ترسل وزارة الخارجية الإسرائيلية مشرفا مؤقتل على أعمال السفارة.

الأكثر قراءة اليوم

صورة : مصرع شاب بضربة عجل في خان يونس

هل تم تجنيد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل "بوريس جونسون " لصالح الاستخبارات الروسية ؟

الأميرة إيمان وعريسها جيمي.. فضول شديد في الأردن لمعرفة تفاصيل عنه

الهيئة المستقلة تدين الاعتداء على المشاركين بمهرجان عشتار برام الله

أسعار صرف العملات

الكنيسة المشيخية الأميركية في تصويت تاريخي : إسرائيل دولة فصل عنصري

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

غانتس : نفذنا عمليات على بعد 700 ميل من الجليل المحتل

كشف تفاصيل جديدة حول لقاء الرئيس بغانتس: لم يُحرز تقدمًا ولم يكن سيئا وهذا ما طلب أبو مازن

كان: هذا ما سيقدمه بايدن خلال زيارته المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية ..

150 الف مصل ادوا اليوم صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم