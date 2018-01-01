إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في إرتيريا

القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وافق مؤخرا على إغلاق السفارة في إريتريا وفتح سفارة في موزمبيق بدلا منها.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن "المستوى المهني" في الوزارة أوصى لابيد بإغلاق السفارة في العاصمة الإريترية أسمرة، بعد أن قامت الحكومة المحلية بتأجيل وصول السفير الإسرائيلي لمدة عامين رغم الموافقة على تعيينه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن السفارة الإسرائيلية في أسمرة مهجورة منذ أبريل /نيسان 2020، ومنذ ذلك الحين تدفع وزارة الخارجية عشرات الآلاف من الدولارات شهريا مقابل إيجار المبنى وأجور العمال التواجدين في المبنى غير المستخدم.

وغادر آخر سفير إسرائيلي أسمرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولم يتم إرسال سفير بديلا عنه منذ ما يقرب من 4 سنوات، بينما كانت ترسل وزارة الخارجية الإسرائيلية مشرفا مؤقتل على أعمال السفارة.