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"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السبت 09 يوليو 2022 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية : الصومال قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، السبت، عن أن الناطق بلسان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أكد أن حكومة مقديشو ستجري مشاورات مع اعضاء البرلمان وجهات اخرى حول مسالة التطبيع مع إسرائيل.

وأضافت "كان"، أن بعيد انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا لبلاده أفيد أنه اجتمع مع مسؤولين اسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر مايو/أيار الماضي، الامر الذي نفاه مكتب الرئاسة الصومالية.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول شائعات روجت مؤخرا حول امكانية التحاق الصومال بركب قطار التطبيع مع اسرائيل.

وعقب انتخاب حسن شيخ محمود، في 15 أيار/مايو، نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريراً جاء فيه أنّ حسن شيخ محمود أجرى زيارة سرية إلى تل أبيب بصحبة مسؤولين رفيعي المستوى، خلال حزيران (يونيو) 2016، إبان فترة رئاسته الأولى، والتقى نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

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