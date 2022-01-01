الرئيس السريلانكيّ يفرّ من مقرّه على وقع اقتحام متظاهرين

وكالات

فرّ الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، من مقره الرسمي في العاصمة، اليوم السبت، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.

وقال المصدر إن "الرئيس نقل إلى مكان آمن"، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وعرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الاجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.

وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرة، في مشهد جديد من الاضطرابات الناجمة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في هذه الدولة.

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر أمس الجمعة، بعد أن هدد نشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.

وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت، وفق مسؤولين.