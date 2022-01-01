اعتراض أميركي على دخول إسرائيل لاتفاقية الإعفاء من الفيزا

القدس المحتلة / سما /

احتج أعضاء في الكونغرس الأميركي في رسالة موقعة من قبلهم، على نية الإدارة الأميركية إدخال إسرائيل للدول المستفيدة من الإعفاء من تأشيرة الدخول "فيزا".



واتهم الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إسرائيل بممارسة التمييز العرقي والتطفل على خصوصية المسافرين، وشككوا في أهلية إسرائيل لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني دول بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرة.



وتطرق الموقعون على الرسالة إلى التمييز الإسرائيلي على أساس العرق بين المواطنين الأميركيين الذين يحاولون دخول إسرائيل، وأكدوا أن "ضمان أمن وكرامة كل مواطن ومقيم أميركي سواء في الداخل أو في الخارج، هو أحد أهم مسؤوليات الولايات المتحدة، وواجب مقدس موكل إلى المسؤولين المنتخبين".



وجاء في الرسالة: "نحن أعضاء الكونغرس الموقعين أدناه، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق بشأن التقارير المستمرة عن المعاملة التمييزية لحاملي جوازات السفر الأميركية من قبل حكومة إسرائيل ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية".