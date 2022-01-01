الهيئة المستقلة تدين الاعتداء على المشاركين بمهرجان عشتار برام الله

رام الله/سما/

قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تنظر بخطورة بالغة للاعتداء المؤسف بالضرب والاساءات اللفظية، من قبل مجموعة من الافراد، على المشاركين في مهرجان عشتار الدولي السادس لمسرح الشباب (هبة فن) قبل انطلاق المسيرة الفنية التي كانت مقررة من المحكمة العثمانية في رام الله الى مقر البلدية، ما أدى الى اصابة عدد من المشاركين في التجمع الفني المذكور.

وأشارت الهيئة في بينها الى أن ضيوف المهرجان كانوا من الفنانين المشاركين من دول أوروبية مختلفة ومن أصحاب المواقف السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني، اضافة الى مشاركين محليين من طلاب المسرح في فلسطين.

وطالبت الهيئة الشرطة والنيابة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء، كما تطالب الشرطة الفلسطينية توفير الحماية للتجمعات والنشاطات الفنية و الثقافية دون تمييز.