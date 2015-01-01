بايدن: الصفقة مع ايران أو الحفرة ..! نجاح محمد علي

قبل أيام وقبل محادثات الدوحة غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة و التي ستستأنف قريباً ربما في الدوحة أو غيرها ، أيدت إدارة بايدن توجيه اللوم لـ إيران بحجة عدم تعاونها مع المحققين النوويين التابعين للأمم المتحدة الذين يقولون إنهم يسعون إلى الشفافية بشأن البرنامج النووي للبلاد. ردا على ذلك ، أزالت إيران 27 كاميرا مراقبة من أربعة مواقع نووية. بالإضافة إلى ذلك، “تخطط إيران لتركيب أجهزة طرد مركزي نووية أكثر تقدمًا في منشأة تحت الأرض”.

تشير هذه التطورات إلى تزايد احتمال وصول ايران الى مرحلة التسلح النووي ، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة على أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط.

على الرغم من هذه التطورات ، وما يقال عن الفشل في حل المسائل العالقة التي تحول دون العودة المتبادلة للاتفاق النووي ، لا تزال إدارة بايدن تسعى إلى إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 – والمعروفة أيضًا باسم صفقة إيران – التي أبرمت في عهد إدارة أوباما. وكان الهدف من تلك الصفقة تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل تعاون الحكومة الإيرانية بشأن سلمية برامجها النووية. ومع ذلك ، أعلنت الحكومة الإيرانية رفضها التعاون بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات بلغ عددها أكثر من 1500 . وقال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يلوم بلاده : بسم الله وأمة إيران العظيمة لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا.

من وجهة نظر محض أمريكية ، التصعيد الايراني الذي جاء رداً على تصعيد غربي غير مبرر، يجعل الصفقة الإيرانية غير جذابة أكثر فأكثر للولايات المتحدة وحلفائها. وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي سيعاني بشكل كبير لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على تقييم حالة تطوير برنامج إيران النووي. ومع ذلك ، لا تزال إدارة بايدن مصرة على التوصل إلى اتفاق مع إيران ، حتى في ظل هذه الظروف الجديدة. صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن التطورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني هما “مساران منفصلان”.

يرى أعداء ايران ، إذا قررت إدارة بايدن الاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق نووي على الرغم من هذا الموقف من جانب إيران ، فسيكون ذلك خطأ فادحًا. يقول هؤلاء إن الاتفاق النووي لعام 2015 كان معيبًا لأنه لم يعالج برأيهم برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية أو دعمها لحركات المقاومة في المنطقة . ونتيجة لذلك ، تعرضت صفقة إيران لعام 2015 لانتقادات بسبب هذه النواقص ، لا سيما أنه نُظر اليها بأنها كانت تهدد حلفاء أمريكا في المنطقة مثل إسرائيل والسعودية . سيكون الاتفاق مع إيران اليوم من وجهة نظر هؤلاء أيضاً، غير مقبول بشكل كارثي خاصة بعد الهزائم التي لحقت بهم خاصة في اليمن ولبنان وفلسطين ، لأنه سيكون لدى الوكالة الدولية قدر أقل من المراقبة والتأكيدات بشأن نزع السلاح النووي داخل إيران وستحتفظ الصفقة بالجوانب السلبية للاتفاق المبرم عام 2015.

يقول هؤلاء إنه يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى اتفاقية وصفوها بانها عادلة و المفيدة لأمريكا وحلفائها ، بدلاً من السعي إلى صفقة بأي ثمن.

يقولون: إذا لم يتم قبول الترتيب الأنسب ، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن الصفقة الإيرانية واتخاذ نهج أكثر عدائية تجاه الأمة الايرانية.

شن بايدن حملة لكسر استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق ترامب في الشرق الأوسط – متعهداً بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة” لقتلها الصحافي المغدور جمال خاشقجي واستعادة الاتفاق النووي الإيراني الذي تخلى عنه ترامب.

ومع ذلك، الآن ، بينما تسارع إدارته لخفض أسعار النفط المرتفعة في أعقاب العملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا ، يقال إن مستشاري الرئيس يضغطون على بايدن للتراجع عن التزاماته وثني الركبة لولي العهد السعودي مع السماح للنافذة بالإغلاق ، واستعادة الصفقة الإيرانية خوفاً من انتكاسة سياسية في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر .

نتيجة لاستمرار بايدن في نهج ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ، يقول مستشارو بايدن أن إيران أصبحت على وشك أن تصبح قوة نووية . ويزعمون أنه في غياب اتفاقية نووية مستعادة ، أنتجت إيران الآن ” كمية كبيرة ” من اليورانيوم المخصب إلى عتبة 60 في المائة. وإذا قررت إيران زيادة تخصيب هذا المخزون ، فسيكون لديها قريباً ما يكفي من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة لصنع سلاح نووي. وبالمثل ، ردت إيران بالفعل على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مزاعم عن رفضها الإجابة على الأسئلة في عملها النووي السابق من خلال إغلاق كاميرات الوكالة في بعض المواقع النووية.

إضافة إلى المخاوف، أجرى سلاح الجو للجيش الصهيوني مؤخرًا لعبة حرب ضخمة باستخدام أكثر من 100 طائرة لمحاكاة ضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية ردت عليها طهران بمزيد من العمل التعبوي والاستخباري والمناورات البحرية.

إذن، الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو أزمة يمكن تجنبها بالكامل في المحادثات المقبلة التي يجري التحضير لها بعد زيارة بايدن للمنطقة . لكن لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو .

وعلى الرغم من سوء نهج ترامب ، فإن فشل بايدن في تصحيح المسار أصبح الآن القرار الأكثر أهمية. لايزال من الممكن نظريًا أن ينتزع بايدن النصر الدبلوماسي من فكي الهزيمة قبل الانتخابات النصفية للكونغرس ، إلا أن بايدن استبعد التنازل الرمزي الذي من المرجح أن يكسر الجمود الدبلوماسي المستمر منذ شهور عندما لم يرفع تصنيف منظمة إرهابية أجنبية عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني . هذا التصنيف ، الذي تم التخطيط له حرفيًا لتقويض دبلوماسية بايدن، لا يكسب الولايات المتحدة شيئًا كما جادل مسؤولو بايدن أنفسهم. لكنهم سمحوا لها بعرقلة استعادة الاتفاقية ، بغض النظر.

لسوء الحظ، بدون استعادة الاتفاق النووي ، لا توجد خيارات جيدة لبايدن بشأن إيران. إن الدعوات من الصقور لفرض المزيد من العقوبات لن تفعل شيئًا لإبطاء التقدم النووي الإيراني ، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد الإيراني كما هو واضح في قراراتها كرد فعل بُعيد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي مرشحة للتصعيد أكثر في ضوء مطالبات بانسحاب ايران من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية .

إن توجيه اللوم إلى إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يسفر إلا عن رد إيراني قابل للتصعيد ، ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية بشكل كبير ، في أسوأ الأحوال . ثم هناك ما يسمى بالخيار العسكري ، والذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة، ومن شأنه أن يحفز الانتشار الإيراني ، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. سيكون من الحكمة أن يتجنب بايدن ذلك بأي ثمن.

و بالنظر إلى أن الولايات المتحدة ، وليس إيران ، هي التي خرقت الصفقة وهناك شكوك مشروعة حول قدرة أمريكا على دعم حرب تشنها اسرائيل على ايران، وتحالف اقليمي لمواجهة ايران ولد ميتاً، يتعين على بايدن الاقتراب من المفاوضات بتصميم للتغلب على الأضرار التي لحقت بسلفه واستعادة الاتفاق . بدلاً من ذلك ، ما زال بايدن يحفر الحفرة التي وجد نفسه فيها أعمق.

كاتب متخصص في الشؤون الايرانية والاقليمية

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