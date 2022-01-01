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استطلاع اسرائيلي: كتلة الأحزاب الموالية لنتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات المقبلة

الجمعة 08 يوليو 2022 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي: كتلة الأحزاب الموالية لنتنياهو قد تحصل على الأكثرية في الانتخابات المقبلة



القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع جديد للرأي أن كتلة الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد تحصل على 61 مقعدا في الانتخابات المقبلة، ما يمكنها بسهولة من تشكيل حكومة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته Panels Politics لصالح صحيفة "معاريف"، أن كتلة نتنياهو يمكن أن تصل إلى العتبة المطلوبة لتشكيل حكومة دون أن تغير أي أحزاب موقفها، متوقعا أن يتراجع تمثيل ​​حزبي "يمينا" و"ميرتس"، وكلاهما عضو في الائتلاف الحالي، إلى ما دون العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول الكنيست.

وتوقع الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 36 مقعدا، وهو أقوى أداء له في الأسابيع الأخيرة. أما حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد، فسيكون ثاني أكبر فصيل بـ23 نائبا، بينما سيحتل حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش المركز الثالث بـ10 مقاعد.

وجاء حزب وزير الدفاع بيني غانتس، "أزرق أبيض" في المركز الرابع بتسعة مقاعد، وحصل حزب "شاس" الديني المتطرف بزعامة أرييه درعي على ثمانية مقاعد، بينما حصل حزب "يهدوت هتوراة" بقيادة موشيه غافني على سبعة مقاعد.

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