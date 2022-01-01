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لابيد يهنئ رئيس الإمارات بعيد الأضحى والأخير يهنئة برئاسته للوزراء

الجمعة 08 يوليو 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يهنئ رئيس الإمارات بعيد الأضحى والأخير يهنئة برئاسته للوزراء



القدس المحتلة / سما /

 أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بالعلاقات القوية بين إسرائيل والإمارات، مؤكداً أنها تشكل أساسًا ثابتًا للعلاقات الممتازة وتعتبر نموذجًا ورمزًا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بادر إليه لابيد.

وبحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى المبارك، الموافق غد، السبت.

وبدوره، هنأ بن زايد لابيد بتوليه منصب رئاسة الوزراء، وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.

وأضاف البيان: "بحث الزعيمان أهمية تعزيز العلاقة السائدة بين الدولتين، معربيْن عن ارتياحهما من العلاقات السياحية والاقتصادية الناشئة".

وأضاف البيان: إن "الثقة الشخصية بين الزعيمين والتزام إسرائيل باتفاقيات إبراهيم، واستمرار منتدى النقب وتطويره ليصبح بمثابة إطار دائم تشكل أساسًا ثابتًا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجًا ورمزًا".

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