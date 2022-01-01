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الشيخ جراح: احباط محاولة المستوطنين تهجير 4 عائلات من منازلهم

الجمعة 08 يوليو 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ جراح: احباط محاولة المستوطنين تهجير 4 عائلات من منازلهم



القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، الالتماس الذي قدمه المستوطنون لإعادة النظر أمام هيئة قضاة موسعة، بقرار المحكمة الأخير بإلغاء قرارات الإخلاء والتهجير الصادرة بحق أربع عائلات من حي الشيخ جراح (الجاعوني والقاسم والكرد واسكافي).

وقالت وزارة شؤون القدس، في بيان صدر عنها، إن "إحباط محاولة المستوطنين إخلاء عائلات الجاعوني والقاسم والكرد واسكافي من منازلها في الشيخ جراح، هو إنجاز يستحق التقدير، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار اليقظة والتنبه لمحاولات المستوطنين تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية".

وأشادت الوزارة بصمود السكان وتفاني المحاميان أبو حسين وارشيد وأدائهما المتميز في الدفاع عن العائلات بتكليف من الحكومة.

ولفتت إلى أن الطاقم القانوني يعمل منذ سنوات طويلة من أجل ضمان بقاء عشرات العائلات الفلسطينية في منازلها التي تقيم فيها منذ عقود، وإحباط مخطط إقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضها.

وتابعت: "إضافة إلى نجاحه في إحباط محاولات المستوطنين إخلاء العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956، فإن الطاقم القانوني نجح في إيصال صوت الحق صوت العائلات الفلسطينية إلى العالم أجمع، ما أحبط محاولات التطهير العرقي في الحي الفلسطيني الأصيل".

وأردفت: "نقول هذا، ونحن ندرك أن المحاكم الإسرائيلية ما كانت يوما منصفة للشعب الفلسطيني وإنها ما كانت لتتخذ هذا القرار لولا صمود السكان والدفاع المتفاني لطاقم المحامين والحملات المحلية والدولية المساندة لأهلنا في الشيخ جراح، في قضيتهم العادلة والمحقة".

وأكدت الوزارة أن "هذا يستدعي استمرار اليقظة والتنبه لمحاولات المستوطنين التي لم وعلى ما يبدو لن تتوقف، لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في الشيخ جراح وغيرها من الأحياء المقدسية".

ووجهت وزارة شؤون القدس التحية إلى العائلات في مدينة القدس بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص، لصمودهم في وجه المؤامرات التي تحيكها مؤسسات الاحتلال الرسمية الإسرائيلية مع جماعات المستوطنين لإخلاء الفلسطينيين من مدينتهم، بما في ذلك استخدام البطش والتنكيل في ساعات الليل والنهار.

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