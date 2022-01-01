هواوي واتش gt3: ساعة رياضية بسوار أنيق

وكالات / سما /

هواوي واتش GT 3 هي أحدث ساعة متوسطة المدى ظهرت من قسم الشركة القابل للارتداء وتمثل خروجًا ملحوظًا عن سابقاتها.

أحدثت شركة هواوي الكثير من الكلام العام الماضي عندما قدمت برنامج HarmonyOS الجديد تمامًا والذي تم تثبيته مسبقًا على ساعة هواوي واتش 3. أعطت هذه الخطوة فرصة قتالية لـ Watch 3 للتميز في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وهو ما لم يكن صعبًا للغاية نظرًا لذلك.

لقد حقق نفس البرنامج الآن عودة في هواوي واتش GT 3، لكنه ليس تكملة لساعة العام الماضي متوسطة المدى التي توقعناها. من جميع النواحي تقريبًا، يبدو GT 3 أشبه بنسخة مختصرة من Watch 3 ولكن بسعر أرخص، مما يقدم عرضًا مغريًا إلى حد ما للمستهلكين. يعد سعر هواوي gt 3 واتش مناسبًا للميزانيات المحدودة حيث تجمع الساعة بين الأناقة والأداء العالي.

بالطبع، ارتبط اسم GT عادةً بالتركيز على الرياضة واللياقة البدنية، فهل الاتجاه الجديد يؤتي ثماره؟ بعد الكثير من الاختبارات، لدينا الآن إجابة ضمن هذه المراجعة التي ساعدنا فيها ترستد ريفيوز والتي نعرض لكم فيها أبرز خصائص ومميزات ساعة هواوي gt3.

التصميم والعرض أقل متانة وأكثر أناقة

قريبة من مطابقة لـ Huawei Watch 3

مزودة بلوحة AMOLED المذهلة لا تشبه ساعة هواوي واتش GT 3 ساعة GT 2 ، وقد تم تصميم هذه الأخيرة، مع زري ساعة الإيقاف وحلقة خارجية كبيرة وحزام ساعة مطاطي متين، من أجل الصالة الرياضية والأماكن الرائعة في الهواء الطلق. بالمقارنة، تبدو GT 3 وكأنها يمكن ارتداؤها لأول مرة في عالم الموضة أكثر من أي شيء آخر - وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

بدلاً من زري ساعة الإيقاف، لديك الآن تاج دوار في أعلى الجانب الأيمن يعمل كزر الصفحة الرئيسية ووسيلة للتمرير عبر القوائم، وزر ضغط يجلس تقريبًا على الهيكل ويمكن استخدامه لبدء تتبع التمرين في غضون ثوان. الترتيب مطابق تقريبًا لترتيب هواوي واتش 3 ، و GT 3 أكثر أناقة بالنسبة له.

حتى الأحزمة التي تأتي مع الساعة ابتعدت إلى حد كبير عن أسلوب اللياقة أولاً. بالتأكيد، لا يزال بإمكانك الحصول على سوار المطاط الفلوري الذي يناسب بشكل مثالي لتحمل العرق في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء الجري، ولكن من الواضح أن الأشرطة الأربعة الأخرى - اثنان منها مصنوعان من الجلد - صُنعت بقصد ارتداء GT 3 كإكسسوار أزياء.

تم إرسال وحدة المراجعة الخاصة بنا مع حزام ساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يبدو، حسب ذوقي، مذهلاً ويسعدني استخدامه عند الخروج في المدينة، ولكن بخلاف ذلك قمت بتبديله بسرعة للحصول على شريط مطاطي احتياطي.

يمكن الشعور بهذا التغيير الجمالي بشكل أكبر في الخيار الأصغر مقاس 42 مم من GT 3 ، والذي يلغي الحلقة الخارجية المرقمة تمامًا لصالح شاشة أقل حوافًا تقريبًا مماثلة لتلك الموجودة في Huawei Watch 3. بغض النظر عن الشاشة التي تختارها ، ستستمر في الحصول على شاشة AMOLED مذهلة للغاية تتحمل أداءً جيدًا أثناء الاستخدام اليومي.

الميزات والخصائص:

تفتقر إلى تنوع تطبيقات الساعات الذكية الأخرى

يتم الاحتفاظ بالميزات لمستخدمي iOS / Android

Huawei Health عبارة عن فوضى على الهواتف غير التابعة لهواوي واجهة مستخدم HarmonyOS نظيفة وسهلة التنقل. هناك اختبار للضغط لمراقبة كيفية تعاملك على مدار اليوم، جنبًا إلى جنب مع تطبيق التنفس للحظات وجيزة من التأمل. إذا كنت في الخارج، فهناك بوصلة مدمجة وحتى تطبيق للنظر في ضغط الهواء الحالي.

يعود Huawei TruSleep إلى هنا ولا يزال برنامج تتبع النوم المفضل لدي حتى الآن. يقدم TruSleep تقارير مفصلة لتتبع النوم كل صباح عبر تطبيق Huawei Health، ويقدم ملاحظات مكتوبة جنبًا إلى جنب مع الإحصائيات المعتادة المستندة إلى البيانات حتى يكون لديك فهم واضح وموجز لكيفية تحسين إيقاعك اليومي.