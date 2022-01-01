تعرف على جهاز هواوي ميت بوك d15 عبر مراجعتنا الكاملة

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تقدم سلسلة ميت بوك D من هواوي أجهزة كمبيوتر محمولة متعددة الوسائط بأسعار معقولة مع شاشات مقاس 14 أو 15 بوصة. اليوم سنلقي نظرة على أحدث إصدار من جهاز ميت بوك D 15 الأكبر، والذي يجمع بين الهيكل المعدني المألوف ومعالج Ryzen 5000 المحمول من AMD. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على شاشة IPS غير لامعة، وذاكرة وصول عشوائي (SSD) بسعة 512 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت لبرنامج .MSRP اشتر هواوي ميت بوك d15 بقيمة 569 يورو (600 دولار أمريكي تقريبًا) وتمتع بخصائص رائعة وسرعة في تنفيذ المهام. تابع معنا هذه المراجعة التي قمنا بها بمساعدة نوت بوك تشك لتعرف نقاط قوة هذا الجهاز المذهل من هواوي.

الهيكل والاتصال

يظل الهيكل المعدني ذو اللون الفضي دون تغيير مقارنة بالسابق، لكن ميت بوك D 15 يستمر في ترك انطباع جيد للغاية، خاصة في هذا النطاق السعري. الجهاز ببساطة يبدو عالي الجودة ولا توجد مشاكل من حيث الثبات. كما كان من قبل، يتم استخدام شاشة عرض 16: 9 ، لكن حواف الشاشة ليست واسعة جدًا، ونسبة الشاشة إلى الجسم الإجمالية هي 79 ٪.

يعد جهاز ميت بوك D 15 أحد أكثر الأجهزة إحكامًا ضمن مجموعة المقارنة، وبفضل وزنه الذي يبلغ 1.6 كجم، فهو أيضًا أحد الأجهزة الأخف وزناً. ضمنت هواوي على هذا الجهاز محول طاقة مألوف بقدرة 65 وات، وهو ليس ثقيلًا بشكل خاص، بوزن 200 جرام. الغطاء السفلي مؤمن بمجموع 10 براغي توركس (T5)، ويمكن فكه بسهولة. يوفر الجزء الداخلي الوصول إلى المروحة و M.2 SSD ووحدة Wi-Fi، لكن ذاكرة الوصول العشوائي ملحومة ولا يمكن توسيعها.

ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين التنازل عندما يتعلق الأمر بالمنافذ، لأنه يتوفر هنا الحد الأدنى المطلق فقط. في المجموع، ستحصل على ثلاثة منافذ USB-A عادية، لكن المنفذين على اليمين يدعمان فقط معيار 2.0 البطيء. بالإضافة إلى ذلك، يوجد منفذ USB-C يمكن استخدامه أيضًا للشحن ولكن ليس لتوصيل شاشة خارجية. لهذا، يجب استخدام منفذ HDMI.

لا تدعم وحدة Wi-Fi من RealTek Wi-Fi 6 حتى الآن، ولكن أداءها مستقر في اختبارنا القياسي مع جهاز التوجيه Netgear Nighthawk AX12 ، ولا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل في الاستخدام اليومي. لا تزال كاميرا الويب 720p مدمجة في لوحة المفاتيح، وهو أمر مفيد للأمان، لكن جودة الصورة تظل رديئة، ولا يزال المنظور على وجه الخصوص مشوهًا بعض الشيء.

أجهزة الإدخال: يفتقر ميت بوك إلى لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية

توفر لوحة المفاتيح السوداء في ميت بوك D 15 انتقالًا جيدًا بين المفاتيح. ومع ذلك، فإن لوحة المفاتيح تبدو خشنة بعض الشيء بشكل عام، كما أنها عالية جدًا عند الكتابة، لذلك تحصل فقط على تجربة كتابة متوسطة بشكل عام هنا. على عكس جهاز ميت بوك D 14 الأصغر، لا يأتي جهاز ميت بوك D 15 بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، مما يعني أن استخدام الجهاز في البيئات المظلمة يكون مصحوبًا بقيود أو أنه ببساطة غير مريح. يوفر زر الطاقة الموجود أعلى اليمين أيضًا ماسحًا لبصمات الأصابع يعمل بشكل جيد.

تدعم لوحة ClickPad معيار الدقة من مايكروسوفت، وتعمل بشكل جيد في الاستخدام اليومي. يمكن التعامل مع المدخلات والإيماءات بما يصل إلى أربعة أصابع بسلاسة. يمكن الضغط على الوسادة لأسفل في المنطقة السفلية، لكن هذا مصحوب بضوضاء عالية. في هذه الحالة، نوصي ببساطة بالنقر على لوحة المدخلات.

الشاشة - تنفذ هواوي شاشة IPS غير لامعة

قامت شركة هواوي بتجهيز جهاز ميت بوك D 15 بشاشة IPS مقاس 15.6 بوصة توفر دقة Full HD 1920 × 1080 بكسل ، 16: 9). بشكل ذاتي، تعاني جودة الصورة قليلاً تحت السطح غير اللامع، نظرًا لأن المحتوى يبدو محببًا بعض الشيء، وبشكل عام، لا تبدو الصورة حادة وحيوية كما هو الحال في شاشات IPS عالية الجودة.