مراجعة شاملة لجهاز هواوي ميت بوك d14

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بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2020، أطلقت هواوي مجموعة كبيرة من الطرازات التي تعزز رصيدها. بدءًا من هواوي ميت بوك D15 إلى ميت بوك Pro X المتميز. ولكن من وجهة نظرن ، فإن هواوي ميت بوك D14 2020 هو أفضل جهاز لهم حتى الآن، خاصة أنه مزود يحمل بسلسلة Ryzen 5 4000. اشتر هواوي ميت بوك d14 الآن واستمتع بلابتوب سريع يمكنك من أدائك المهام المكتبية واستخدام بعض برامج التصميم والألعاب التي لا تتطلب مواصفات كبيرة. نحن نستخدم ميت بوك D14 منذ أشهر في الواقع، وقد أعجبنا كيف تمكن معالج AMD 5 4600 من مواكبة نمط حياتنا الاجتماعي والرسومات الثقيلة وسط الوباء. الآن، بدلاً من تعقيد الأمور، إليك أهم الأسباب ومراجعتنا الكاملة التي أعددناها بمساعدة هنقري جيكس عن هواوي ميت بوك d14. تصميم معدني أنيق :

يتمتع جهاز هواوي ميت بوك D14 بنفس جسم جهاز ميت بوك برو X، حيث يتميز بهيكل معدني ووزن 1.4 كجم فقط. من ناحية العرض، يحمل جهاز ميت بوك D14 بالفعل أحدث الاتجاهات المتمثلة في كونه شاشة بنسبة 3: 2 ، لذا يمكنه احتواء المزيد من المحتوى مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأطول. على الرغم من التشغيل بنسبة 16: 9، لن تكون الحواف السوداء مصدر قلق كبير حقًا. يعمل زر الطاقة أيضًا بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وهو ما نود رؤيته في معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة اليوم. ولكن في تجربتنا، قد تحتاج دائمًا إلى الحفاظ على نظافة أصابعك كي يعمل معك قارئ البصمات. كما أن المنافذ وافرة أيضًا بمحول من النوع C للشحن، ومنفذ HDMI بالحجم الكامل ، و 2 x Type-A USB 3.0 ومقبس صوت 3.5 ملم، على الأقل لن يكلفك هذا الكمبيوتر المحمول أكثر لشراء محول من النوع C مثل بعض الشركات المنافسة. أداء موثوق به:

باختصار ، أعطى جهاز هواوي ميت بوك D14 2020 المزود بمعالج Ryzen 5 قفزة في الأداء تستحق الوقوف عندها، مما رفع توقعات نقطة السعر هذه إلى الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه من أن تغمره معالجات Intel Core i5. لإعطاء طريقة أكثر ارتباطًا، إليك الأشياء التي تمكنا من القيام بها باستخدام ميت بوك D14 تمكن أصدقاؤنا في جادجت فيليبينا، من إجراء بعض المقارنات مقابل الكمبيوتر المحمول Intel Core i7 1065G7. من الواضح أن AMD كانت قادرة على فعل المعجزات مع هذا المعالج لكونها قوية ويمكنها حتى التنافس مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Core i7. التخزين الرئيسي هو 512 جيجا بايت PCIE SSD، لذا فإن الوصول السريع إلى التطبيقات والتمهيد سريع أيضًا. لا داعي للقلق إذا كنت بحاجة إلى مزيد من السعة التخزينية حيث يمكن لمعظم الناس اليوم العيش ببساطة بسعة 512 جيجابايت ولديهم فقط مساحة تخزين إضافية في المنزل أو السحابة. بطارية جيدة + شحن سريع:

أثناء التنقل، لم تكن هناك حاجة لأن نكون دائمًا في وضع البطارية. لكن حصلنا على اختبار ميت بوك عندما نسيت يومًا ما إحضار المحول للعمل، لذلك اضطررت إلى الاعتماد على البطارية أولاً قبل أن أسأل زملائي عن محول من النوع c.

من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، كان إجمالي ساعات الاستخدام هو 8 ساعات كاملة. خلال هذه الفترة تمكنت من القيام بعدة مهام مثل اجتماعات مكتبية غير رسمية، التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، تطبيقات المكتب وفتح العديد من تطبيقات المراسلة. كانت الساعة حوالي 5:45 مساءً عندما بدأ وضع توفير الطاقة، لكنني حاولت تمديد البطارية المتبقية بنسبة 20٪ لاختبار القدرات، وتمكنت من الوصول إلى الساعة 7 مساءً قبل أن أطلب استعارة الشاحن.

الشيء الرائع في ميت بوك D14 هو أنه مثل ميت بوك D15، كلاهما لهما نفس محول Type-CV عبر محول طاقة PF 65W. لذلك يمكنك أيضًا شحن أجهزتك الأخرى سريعًا إذا احتجت إلى ذلك، ويمكنه أيضًا تبسيط حملك اليومي بحمل أقل حيث يمكن للمحول أيضًا دعم الشحن السريع بقوة 18 وات / 25 وات كما يمكن لمعظم الهواتف الذكية المتطورة القيام بذلك الآن. عند شحن جهاز ميت بوك D14 ، يمكن حمله بنسبة 70٪ تقريبًا لمدة ساعة من الشحن، لذا فهو سريع.