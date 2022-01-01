"موقع آكسيوس" : بايدن يريد محاسبة المسؤولين عن قتل "أبو عاقلة"

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع آكسيوس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن مطلب وجهته الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل، بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بتاريخ 11 أيار 2022 في جنين.

ووفق الموقع الأمريكي، فإن وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكين، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مكالمة هاتفية يوم أمس الأربعاء، أن إدارة بايدن تريد أن ترى المساءلة عن مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب الموقع كان المسؤولون الإسرائيليون يأملون أن يكون بيان وزارة الخارجية، بشأن التحقيق في وفاة "أبو عاقلة" قد وضع القضية وراءهم، لكن تعليقات بلينكن تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تظل قضية الصحفية الفلسطينية الأميركية في المقدمة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان نشرته الاثنين الماضي، إنه بناء على التحقيقات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، من المحتمل أن يكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران إسرائيلية غير مقصودة، لكن اختبار المقذوفات للرصاصة التي تم إزالتها من جثة الصحفية لم تكن حاسمة.

وتواجه إدارة الرئيس الأميركي بايدن ضغوطا قوية من المشرعين الديمقراطيين، حيث طالب أكثر من 91 مشرع (من مجلسي النواب والشيوخ) الإدارة ببذل المزيد في المطالبة بمعرفة حقيقة ما جرى في قتل صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية.

وبحسب آكسيوس، فقد اتصل وزير الخارجية الامريكي بـ لابيد لتهنئته على توليه منصب رئيس الوزراء ولمناقشة زيارة الرئيس بايدن القادمة، لكنه أثار أيضًا مسألة النتائج التي توصل إليها منسق الأمن الأميركي بشأن قضية أبو عاقلة.