مسؤول سعودي: المملكة تدرس إمكانية زيارة مسؤول إسرائيلي للرياض

القدس المحتلة/سما/

قال مستشار سياسي لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة تدرس إمكانية السماح بإجراء اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين وإسرائيليين، خلال زيارة جو بايدن، أو بعدها.



وأضاف المسؤول، لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إقامة مثل هذا الاجتماع يرتبط بالتأكيد بنجاح رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، خصوص نجاح رحلته الى الرياض.



ويزور بايدن إسرائيل، في 13 تموز/يوليو الجاري، ويتوجه منها إلى السعودية مباشرة. وتناولت محادثات بين الإدارة الأميركية والسعودية إمكانية أن يرافق بايدن إلى الرياض أحد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هم رئيس مجلس الأمن القومي، أيال حولاتا، رئيس الموساد، دافيد برنياع، أو مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، وفقًا للصحيفة، التي أضافت أن التقديرات بحصول سيناريو كهذا ضئيلة للغاية.

وتابعت الصحيفة أنه في حال كانت نتائج زيارة بايدن للسعودية جيدة، فإن إمكانية عقد لقاء ثلاثي كالذي يصفه مستشار بن سلمان ليس مستبعدًا. والأطراف الثلاثة تدرس سيناريوهات بموجب اعتباراتها الخاصة.

وأضافت أنه في حال عقد لقاء ثلاثي كهذا، فإن من شأنه أن يصرف الأنظار عن بايدن "الذي لا يحظى بشعبية في السعودية" وعن الانتقادات حيال تغيير توجه بايدن للسعودية في ظل أزمة النفط.

وبحسب الصحيفة، فإن لقاء كهذا قد يشدد الانتقادًا ضد بن سلمان من جانب الجيل الأكبر سنا والمحافظ في السعودية.