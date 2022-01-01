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إسرائيل تعلن مواعيد العمل على معابر الضفة وغزة خلال عيد الأضحى المبارك

الخميس 07 يوليو 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن مواعيد العمل على معابر الضفة وغزة خلال عيد الأضحى المبارك



القدس المحتلة/سما/

أعلنت السلطات  الاسرائيلية، اليوم الخميس، طبيعة حركة المعابر  في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت المواقع العبرية التفاصيل حول التغييرات على ساعات عمل المعابر خلال فترة عيد الأضحى على النحو التالي:

ساعات عمل معابر الضفة خلال عيد الاضحى 2022 على النحو التالي:

ساعات عمل معابر قطاع غزة خلال عيد الاضحى 2022 كالتالي:

السبت 9/7
مغلق كالعادة ما عدا الحالات الإنسانية الاستثنائية فقط

الاحد 10/7
الدخول الى اسرائيل 07:00 - 13:00
الخروج الى غزة 07:00 - 19:00
معبر السيارات 07:00 - 13:00

الاثنين 11/7
الدخول الى اسرائيل 05:00 - 15:00
الخروج الى غزة 07:00 - 19:00
معبر السيارات 07:00 - 15:00


الثلاثاء 12/7
الدخول الى اسرائيل 07:00 - 15:00
الخروج الى غزة 07:00 - 19:00
معبر السيارات 07:00 - 15:00

الاربعاء 13/7
الدخول الى اسرائيل 07:00 - 15:00
الخروج الى غزة 07:00 - 19:00
معبر السيارات 07:00 - 15:00

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