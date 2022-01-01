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الشؤون المدنية بغزة تُصدر تنويهًا بشأن زيارة القدس لمواطني القطاع

الخميس 07 يوليو 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية بغزة تُصدر تنويهًا بشأن زيارة القدس لمواطني القطاع



غزة /سما/

أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية تنويهًا بشأن زيارة أهالي القطاع إلى مدينة القدس.

وذكرت الهيئة أن رسوم الرحلة: يتم دفع مبلغ 80 شيكل عن كل مسافر لشركة الباصات الناقلة (شركة أبو علبة)، والتي سوف تنقل المسافرين من أماكن التجمع وحتى مدينة القدس، ذهاباً وإياباً.

وأضافت "أماكن التجمع: ستقوم الشركة الناقلة باصطحابكم من الأماكن التالية: رفح (دوار العودة)، 2- خانيونس (مفترق بني سهيلا)، 3- دير البلح (موقف البلد)، 4- المغازي (مفترق المغازي)، 5- النصيرات والبريج (مفترق النصيرات أمام البنك الإسلامي)، 6- غزة (ساحة الكتيبة)، 7- شمال غزة (دوار الشيخ زايد)".

وبينت الهيئة أن وقت الانطلاق: سوف يكون موعد انطلاق الحافلات يوم السفر في الأوقات التالية: "رفح ( 4:30فجراً)، 2- خانيونس (4:45 فجراً)، 3- دير البلح (5:00 فجراً)، 4- المغازي (5:10 فجراً)، النصيرات والبريج (5:15 فجراً)، 6- غزة (5:10 فجراً)، 7- شمال غزة (5:30 فجراً).

وأشارت إلى أنه يمنع إدخال الأغذية أو المشروبات أو الحلويات أو الكتب أو الذهب أو الأجهزة الإلكترونية، مؤكدةً أن التصريح مخصص لزيارة مدينة القدس فقط لا غير، لذلك يمنع منعاً باتاً مغادرتها لأي مكان آخر.

ودعت الهيئة الحاصلين على تصريح الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات والتوجيهات الصادرة لكم أثناء السفر، وأثناء وصولكم إلى مدنية القدس.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالعودة إلى حاجز بيت حانون (إيرز) في الوقت المحدد لذلك، حتى لا تعرض نفسك للمساءلة القانونية.

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