  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس سلطة المياه يوقع مع مؤسسة جايكا تفاهمات بخصوص مشروع تأهيل نظام تزويد المياه في جنين

الخميس 07 يوليو 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/ سما/

 وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مدير فريق مصادر المياه في وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) اينوي يوشي، بحضور مدير مكتب جايكا في فلسطين توشيا ابي، التفاهمات الخاصة بإعداد دراسات وتصميم وتمويل مشروع تأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين، بعدما أنهت الطواقم الفنية أعمالها التي استمرت لعدة أسابيع.

وأكد غنيم أن هذه المرحلة الخاصة بتأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين جاءت استكمالا للمرحلة الاولى التي تم تنفيذها من خلال سلطة المياه وبتمويل من خلال مؤسسة جايكا واستمرت لمدة أربع سنوات، وهدفت لتطوير وبناء قدرات بلدية جنين في إدارة نظام تزويد المياه.

من جانبه، أعرب يوشي عن امله في توفير التمويل لهذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تحسين وتطوير خدمات المياه في مدينة جنين.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. كفيف يحرق نفسه بحي النصر في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

صلى على ضحايا الهولوكوست.. بأمر ملكي: العيسى خطيباً لعرفات من هو وما سبب الضجّة؟

بحضور الرئيس وهنية .. "غزة" حاضرة في هتافات الجيش الجزائري (شاهد الفيديو )

شكاوى بغزة: تلاعب بصرف رواتب أهالي الشهداء ومخصصات الشؤون الاجتماعية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

جونسون يستقيل من منصبه رسميا..

المشاريع الكبيرة مشروطة..غانتس : نحن بصدد زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين ليصل إلى 20 ألفا

20220707011215

اتهام شاب بدوي من النقب بالانضمام للجيش بتوجيه من غزة

"الشعبية" تستنكر .. "التنمية" توضح آليات صرف مخصصات الشؤون وسبب استثناء بعض الفئات

dEXQD

صحيفة : هذا ما طلبه الرئيس عباس من نظيره الجزائري قبل لقاء هنية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم