رئيس سلطة المياه يوقع مع مؤسسة جايكا تفاهمات بخصوص مشروع تأهيل نظام تزويد المياه في جنين

جنين/ سما/

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مدير فريق مصادر المياه في وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) اينوي يوشي، بحضور مدير مكتب جايكا في فلسطين توشيا ابي، التفاهمات الخاصة بإعداد دراسات وتصميم وتمويل مشروع تأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين، بعدما أنهت الطواقم الفنية أعمالها التي استمرت لعدة أسابيع.

وأكد غنيم أن هذه المرحلة الخاصة بتأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين جاءت استكمالا للمرحلة الاولى التي تم تنفيذها من خلال سلطة المياه وبتمويل من خلال مؤسسة جايكا واستمرت لمدة أربع سنوات، وهدفت لتطوير وبناء قدرات بلدية جنين في إدارة نظام تزويد المياه.

من جانبه، أعرب يوشي عن امله في توفير التمويل لهذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تحسين وتطوير خدمات المياه في مدينة جنين.