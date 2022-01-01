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الشرطة بغزة تُفرج عن "116" غارماً من أصحاب الذمم المالية

الخميس 07 يوليو 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تُفرج عن "116" غارماً من أصحاب الذمم المالية



غزة/ سما /

أفرج جهاز الشرطة عن 116 غارماً من أصحاب الذمم المالية قبيل عيد الأضحى المبارك بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي السياق أفرجت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عن "64" نزيلاً في نظاراتها من الغارمين أصحاب الذمم المالية.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسرين أنه تم الافراج عن "64" غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم بتبرع كريم من فاعلي الخير.

وفي سياق منفصل أنهى مركز شرطة الشيخ رضوان بمحافظة غزة ملفات "52 "موقوفاً غارماً من نظارته بعد دفع المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأوضح مدير مركز شرطة الشيخ رضوان المقدم أحمد فرينة أن المركز أنهى ملفات 52 موقوفاً غارماً على ذمم مالية بتبرع من فاعلي الخير، والتي بلغت "12" ألف و"800" شيكل مبيناً أنه تم إنهاء ملفاتهم والإفراج عنهم.

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