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وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الخميس 07 يوليو 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري بأن هذه الوقفة تأتي في سياق وقفات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة.

وأضاف أن الاحتلال يمعن في إهمال الجانب الصحي للأسرى، فقبل أيام استشهدت أكبر الأسيرات عمرا سعدية فرج الله ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230.

وأشار إلى أن الأسير خليل عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 122 بعد أن جمد إضرابه لأيام بعد وعودات من مصلحة سجون الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداري، ولكن بعد أيام جدد الاحتلال اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مضيفا إلى أن الأسير رائد ريان مستمر في إضرابه عن الطعام منذ 93 يوما، مؤكدا أن الأسيرين يعانيان من وضع صحي صعب.

بدوره، قال رئيس جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة إن الاحتلال يمعن في زيادة معاناة الأسرى والتضييق عليهم، ويتبع سياسة الإهمال الطبي المتعمد خاصة أن الأمراض تنتشر في صفوف الأسرى بشكل غير مسبوق.

وناشد حميدة كل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من بطش الاحتلال وظلمه.

#وقفة دعم وإسناد #الأسرى

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