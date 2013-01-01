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براد بيت يكشف عن معاناته لسنوات من اضطراب نادر

الخميس 07 يوليو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
براد بيت يكشف عن معاناته لسنوات من اضطراب نادر



وكالات / سما /

كشف النجم العالمي براد بيت (58 عاما) عن معاناته من اضطراب نادر يتسبب في عدم مقدرته التعرف على وجوه الآخرين.

وقال براد بيت في مقابلة صحفية إنه لم يتم تشخيص الحالة بشكل رسمي، إلا أنه يكافح من أجل تذكر أشخاص جدد في الأوساط الاجتماعية، خاصة في الحفلات، ويخشى من تطور الحالة لأنها تظهره على أنه "بعيد، ومنعزل".

وأضاف: "لا أحد يصدقني! أريد أن ألتقي بأشخاص لديهم نفس الحالة لتبرهن صحة كلامي".

وبحسب وسائل إعلامية ليست هذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها براد أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، إذ صرح في عام 2013: "الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم"، وتابع: "يقول لي بعض الأشخاص أنت مغرور لكن هذا الكلام ليس صحيحا العكس هو الصحيح لأني أريد أن أتذكر الأشخاص الذين أقابلهم دائماً وأشعر بالخجل بسبب عدم قدرتي على هذا".

ووفقاً لهيئة الصحة البريطانية قد تصيب هذه الحالة ما يصل إلى واحد من كل 50 شخصاً، وغالباً ما تؤثر هذه الحالة على الأشخاص منذ الولادة، وعادة ما تظل مشكلة مدى الحياة، ويمكن أن تؤدي الإصابة بالسكتة الدماغية لتطور الأمر ويطلق عليها حالة عمى التعرف على الوجوه المكتسب.

#براد بيت

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