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ضبط "غواصات مسيّرة" لنقل المخدرات من المغرب الى اسبانيا

الخميس 07 يوليو 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط "غواصات مسيّرة" لنقل المخدرات من المغرب الى اسبانيا



وكالات / سما /

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت 6 غواصات مسيّرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.

وأوضحت الشرطة في بيان أن أفرادها ضبطوا ستا مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس جنوب إسبانيا.

وأضافت الشرطة في البيان أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وقال البيان إن "تلك الأجهزة يمكن أن تسمح للمهربين نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنّعت تلك الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

#غواصات #المخدرات #اسبانيا #المغرب

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