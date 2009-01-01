صلى على ضحايا الهولوكوست.. بأمر ملكي: العيسى خطيباً لعرفات من هو وما سبب الضجّة؟

وكالات

بمجرد الإعلان عن اختيار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الدكتور محمد العيسي خطيبا لعرفات، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن هو العيسي؟ ولماذا أثار اختياره فتنة حذر الكثيرون منها؟

د. وصفي عاشور قال إن ‏صدور قرار بقيام د. محمد العيسى بخطبة وصلاة يوم عرفة قرار غير موفق؛ لأنه يُحدث فتنة بين الحُجّاج.

وأضاف أن هذا الرجل هو الذي صلى على ضحايا الهولوكوست في معسكر “أوشفيتز” النازي ببولندا، وهو الذي أدى صلاة بوذية خلال زيارته لتايلاند.

وخلص إلى أنه لا تجوز الصلاة خلفه حيًّا ولا ميتًا!

ما الحل؟

متابعو عاشور سألوه عن الحل، فأجاب بقوله: “‏‎يصلون بعيدا مع وفودهم ومرشديهم”.

في ذات السياق ذكّر نشطاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:

(من أمَّ قومًا وهم له كارهون، فإنَّ صلاتَه لا تجاوِزُ تَرْقُوَتَه)

وأيضاَ أنَّ النبيَّ لعن مَن أمَّ قومًا وهم له كارهون.

ابن الوزير اليماني (ت ٨٤١)، العواصم والقواصم ٨/٨٩ “.

وما الفرق بينه وبين شيوخ السلطان؟

أحد النشطاء تساءل: الحج عرفة،فما الفرق بينه وبين شيوخ البلاط ؟الذين عينوهم هم الساهرون على شؤون البيت؟

وقال إنه يرى أن ضيوف الرحمن ليس لهم دخل فيما اتُّخِذ من قرار؛فليتموا مناسكهم والأعمال بالنيات والله أعلم.

من هو؟

نشطاء نشروا سيرة العيسى، وفيها: محمد بن عبد الكريم العيسى هو وزير العدل السعودي سابقاً.

ولد في السعودية عام 1385 للهجرة. أصبح وزيراً للعدل بعد تعيين عبد الله آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى السعودي في عام 1430 للهجرة / 14 فبراير 2009، وحتى إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي في عام 1436 للهجرة، وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. في 1436 للهجرة ثم اختير في شعبان 1436 للهجرة أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي خلفاً للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.

أرى هبّة علمائية مباركة توضّح بطلان صلاة يوم عرفة خلف محمد العيسى، لما هو معروف من حاله وأفعاله!

ومن واجب المسلمين تنبيه الحجيج؛ لأن من صلى وراء العيسى وهو يعلم حاله فصلاته باطلة.

كثيرا ما يُقال: أين العلماء؟

من كان صادقا في سؤاله هذا فعليه أن يقوم بدوره في النشر والتوعية.

سماحته مطلوبة

على الجانب الآخر رحب آخرون باختيار العيسى، قال قائل منهم: ‏محمد العيسى مشهور عنه السماحة وتخاطب مع الديانات الأخرى مما ينقل صورة مميزة عن الاسلام.

الإسلام المعتدل

في ذات السياق أكد محبو العيسى أنه سيكون حديث الناس فى ذلك الوقت لما سيسمعه الحاج وغيرة من لهجة وثقافة مختلفة وعبارات راقية وأسلوب مختلف ورؤية مستقبلية للإسلام المعتدل.

الشريم أحق

نشطاء ذهبوا إلى الشيخ سعود الشريم كان أحق ، لما يتمتع به من محبة غامرة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.