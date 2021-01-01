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12 نادياً يؤكدون مشاركتهم في النسخة الخامسة من بطولة الشاطئية

الخميس 07 يوليو 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 نادياً يؤكدون مشاركتهم في النسخة الخامسة من بطولة الشاطئية



غزة / سما /

يواصل اتحاد كرة القدم استعداداته لإقامة بطولة كرة القدم الشاطئية الخامسة للموسم الرياضي 2021/2022 والمتوقع انطلاقها أواخر الشهر الجاري على ملعب نماء الترابى شمال قطاع غزة.

وأكد 12 نادياً مشاركتهم في البطولة وهم (الهلال، الأهلي، الصداقة، غزة الرياضي، الجلاء، نماء، شباب جباليا، الشاطئ، الشجاعية، الصلاح، شباب خانيونس، شباب الزوايدة).

وتأتي البطولة استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية ، حيث يسعى المدير الفني الجديد للمنتخب الكابتن سامي سالم لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل فدائي الشواطئ في المشاركات الخارجية.

يذكر أن شباب خانيونس توج بطلا للنسخة الرابعة وشباب جباليا الوصيف.

#بطولة الشاطئية

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