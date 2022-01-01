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الانتقالات الصيفية.. 12 لاعباً ينضمون لنادٍ واحد في غزة

الخميس 07 يوليو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتقالات الصيفية.. 12 لاعباً ينضمون لنادٍ واحد في غزة



غزة / سما /

أحدث نادي الأمل الصاعد حديثاً للدرجة الأولى حراكاً قوياً في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لخوض منافسات الموسم القادم 2022-2023 المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

ويعتبر نادي الأمل أكثر الفرق التي ضمت لاعبين جدد خلال الانتقالات بعدما تعاقد رسمياً مع 12 لاعباً تحت قيادة الجهاز الفني والمدرب عبد الله محمود.

وتعاقد الأمل مع اللاعبين: أحمد عليان، أمين الحلو، عبد الله الزرابي، محمد أبو ريدة، أحمد الأخرس، حازم الهمص، خالد عياش، محمد الغول، سامر أبو ظاهر، محمد السيد، محمد السطري، ولباد الأخرس.

ويسعى نادي الأمل لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد بهدف تحقيق نتائج قوية الموسم القادم على أمل أن يبقى الأمل في الدرجة الأولى ويتفادى الهبوط والعودة للدرجة الثانية.

#الانتقالات الصيفية #نادي الأمل

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