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هلال القدس يحسم صفقة لاعب موهوب من غزة

الخميس 07 يوليو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يحسم صفقة لاعب موهوب من غزة



رام الله / سما /

قالت مصادر صحفية إن نادي هلال القدس حسم مؤخراً صفقة ضم لاعب اتحاد خانيونس الموهوب مروان الترابين، استعدادًا للظهور معه في دوري المحترفين الموسم القادم.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب الترابين اختار الانضمام لنادي العاصمة رغم تلقيه عدة عروض من أندية شباب الخليل والظاهرية والأمعري وترجي واد النيص.

وجرت مفاوضات طويلة بين اللاعب واتحاد خانيونس وهلال القدس خلال الفترة الماضية أسفرت عن التوصل لاتفاق على ضم اللاعب لمدة موسمين مقابل 10 آلاف دولار لكل موسم لمصلحة اتحاد خانيونس وهو ما يحاول هلال القدس تخفيض المبلغ خلال الساعات القادمة.

ونوهت المصادر إلى أن الاتفاق المالي بين اللاعب وهلال القدس قد تم بحصوله على راتب 3000 دولار شهرياً.

ويعتبر اللاعب الترابين من أفضل لاعبي وسط الملعب في غزة وظهر بأداء قوي خلال سنوات طويلة مع اتحاد خانيونس.

#هلال القدس #غزة #مروان الترابين #دوري المحترفين

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